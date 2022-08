Jovem desaparece após ir à agência bancária em Diadema

Uma moradora de Diadema, de 20 anos, está desaparecida desde a última quinta-feira (4). A família de Kelly Rodrigues da Silva busca informações sobre o paradeiro da jovem, que não retornou para casa depois de ir a uma agência bancária no bairro Piraporinha. Boletim de Ocorrência foi registrado neste domingo (7) no 3º DP (Distrito Policial) da cidade. De acordo com relato de familiares à polícia, Kelly foi vista, naquela data, em ponto de ônibus do bairro Promissão.

Cirlene Rodrigues Cordeiro, 35 anos, que se considera mãe de criação de Kelly, disse que investigadores comunicaram que a jovem realizou, utilizando sistema de biometria, saques em caixas eletrônicos de valores que variam entre R$ 100 e R$ 200. Uma das retiradas foi feita no dia do desaparecimento. Outros dois saques foram efetuados em caixas 24 horas, um no dia 5 e outro no dia 6.

À polícia, familiares declararam que Kelly saiu de casa no dia 4 de agosto sem o aparelho celular. A jovem, que trabalha em unidade de rede atacadista de Diadema, estava de folga naquela data. “Estamos procurando por ela em hospitais, pedindo ajuda e informações a amigos e conhecidos dela. Eu acredito que ela deva está em algum lugar escondida. Mas a gente quer saber se ela está bem, se está com alguém. Pedimos pelo amor de Deus que ela fale com a gente”, disse Cirlene.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que o caso é investigado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Diadema. Equipes realizam buscas para localizar a desaparecida e esclarecer os fatos.