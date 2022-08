Homem é preso acusado de assédio, injúria e resistência

Um homem alcoolizado foi preso em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) no Parque Celso Daniel, em Santo André, na tarde de quinta-feira (4), após importunar cinco meninas com idades entre 18 e 19 anos. Elas faziam um piquenique no local. De acordo com informações dos agentes, o homem de 29 anos as assediou,

A abordagem grosseira foi notada por um munícipe que ao tentar ajudar as meninas, foi agredido pelo rapaz. Outra testemunha pediu auxílio para guardas da GCM que faziam ronda na região.

RACISMO

Após ação da autoridade, o homem ainda teria tentado bater em uma das jovens, mas foi imobilizado. Ao apresentar resistência, o suspeito puxou a arma do coldre do oficial, mas foi, novamente, impedido pelo uso de força, momento esse que xingou o guarda, de macaco.

Ao chegar ao 6° DP (Distrito Policial) de Santo André, constatou-se que o infrator também tinha usado drogas e estava sob efeito de medicação, que foram misturadas com bebidas alcoólicas.

Investigadores informaram que não conseguiram interrogar o rapaz. Ele foi indiciado por violência psicológica contra mulher, injúria racial e desacato à autoridade.

Na sequência, ele foi encaminhado para o CDP (Centro de Detenção Provisória).

PROBLEMAS

A mãe do homem se apresentou na delegacia na tarde de sexta-feira (5), onde esclareceu que o filho estava em tratamento no Caps (Centro de Atenção Psicossocial). De acordo com ela, além de ser alcoólatra, ele sofre com transtorno de ansiedade, depressão e esquizofrenia. Ela afirmou que ele saiu para arrumar os óculos, obtendo dinheiro com a tia, e não voltou mais para casa.