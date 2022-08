Filho de 17 anos mata pai a facadas em S.Bernardo

Lorena S. Ávila

Do Diário do Grande ABC



09/08/2022 | 00:01



A Polícia Militar aprendeu em flagrante um jovem de 17 anos acusado de matar o pai com golpes de faca na noite de domingo (7), no bairro dos Alvarengas, em São Bernardo.

De acordo com as autoridades, ao chegarem no local do crime, o menino e sua mãe, de 46 anos, estavam parados em frente ao portão de casa.

O adolescente teria confessado no próprio local ter golpeado o pai três vezes depois de uma discussão. A briga entre eles começou depois do jovem pedir para sair com o carro, o que foi negado pelo pai, que depois o repreendeu. Os dois começaram a discutir na cozinha, quando o pai deu as costas, o garoto o esfaqueou.

O corpo do homem de 46 anos foi encontrado de bruços sobre uma poça de sangue no chão da sala. A perícia identificou lesões na nuca e na cabeça, constatando que ele teria cambaleado de um cômodo para o outro até perder os sentidos. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atestaram a morte do homem.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o jovem não demonstrou arrependimento pelo crime.

Ele será indiciado por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, quando há intenção de matar por razão fútil.

Depois de ser apresentado na delegacia, ele foi encaminhado à Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente), antiga Febem, onde ficará em internação provisória, em Mauá.

Procurado, o advogado de defesa do adolescente não quis se pronunciar sobre o caso, alegando que “sua versão será exposta em momento processual oportuno.” O caso foi registrado no 3º DP (Distrito Policial) de São Bernardo.

RINHA DE GALOS

Outro crime registrado no Grande ABC ocorreu em Santo André. A Polícia Militar Ambiental prendeu em flagrante três indíviduos responsáveis por uma casa onde acontecia Rinhas de Galo na tarde de ontem, no bairro Jardim Santo André,

Durante a operação, policiais ainda foram apreendidos esporas para briga, esporas de treino, biqueiras, dois ringues, medicamentos, seringas e bisturis.

Ao menos 52 aves foram encontradas presas em gaiolas e caixas de madeira pequenas. Dentre elas estavam cinco passarinhos Coleirinha e um Cardeal-do-nordeste. Constatou-se no local situação de insalubridade e tortura. A maioria dos animais estava com sinais de maus-tratos.

Os infratores presos já tinham antecedentes por crimes similares. A ocorrência foi registrada pelo Dicma (Delegacia do Meio Ambiente) e uma investigação está em curso.

A rinha de galo é considerada crime ambiental, podendo imputar pena de dois a cinco anos, além da aplicação de multa que, neste caso, chega a R$ 152.000,00 mil para cada um dos envolvidos.