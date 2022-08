UE apresenta texto final para reviver o acordo nuclear de 2015 com o Irã

08/08/2022 | 19:22



Autoridades norte-americanas e europeias anunciaram na segunda-feira, 8, que um texto para restaurar o acordo nuclear de 2015 foi concluído e que as negociações foram encerradas. Agora, o Irã deve decidir se aceita ou deixa o acordo, dizem.

Um alto funcionário da União Europeia (UE) relatou que o chefe de política externa do bloco, Josep Borrell, agora escreverá para os Estados Unidos, Irã e outras partes em negociação, definindo os próximos passos para a aprovação de um acordo. A autoridade disse que o Irã terá "muito, muito poucas semanas" para decidir se retomará o acordo.

Autoridades iranianas reagiram imediatamente dizendo que já haviam transmitido uma resposta inicial ao rascunho e voltariam com pontos de vista adicionais posteriormente.

"O texto apresentado pelo coordenador nos leva ao limite de nossa flexibilidade", disse um diplomata europeu sênior. "Isso marca o fim de quase um ano e meio de negociações. Agora é hora das decisões finais." Ele afirmou que diplomatas do Ocidente estão deixando Viena e que não haverá mais mudanças no texto sobre a mesa. "Agora a bola está no campo das diferentes capitais e... vamos ver o que acontece".

Um porta-voz do Departamento de Estado americano disse que o governo Biden agora está pronto para "concluir rapidamente um acordo" sobre o texto da UE e afirmou que o Irã disse repetidamente estar preparado para restaurar o acordo. "Como o coordenador da UE deixou claro, este texto é a única base possível para fazê-lo. Vamos ver se suas ações correspondem às suas palavras", observou o funcionário.

(FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)