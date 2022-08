Bolsas de NY fecham mistas, de olho em resultado da Nvidia e às vésperas do CPI

08/08/2022 | 17:37



As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta segunda-feira, acompanhando resultados financeiros trimestrais. Ajuste para baixo na previsão de receita da Nvidia garantiu à companhia o pior desemprego no Nasdaq na sessão. As negociações se dão ainda às vésperas do resultado do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, a ser divulgado na quarta-feira, 10.

No fechamento, o Dow Jones subiu 0,09%, a 32.832,54 pontos, o S&P 500 caiu 0,12%, a 4.140,06 pontos, e o Nasdaq cedeu 0,10%, a 12.644,46 pontos.

Os papéis da Nvidia caíram 6,30%, depois de a companhia ter revisado para baixo a receita para o segundo trimestre fiscal de 2023, de US$ 8,1 bilhões para US$ 6,7 bilhões, em resultados financeiros preliminares divulgados nesta segunda. A empresa teve o pior desempenho do Nasdaq, enquanto o setor de tecnologia, o qual integra, liderou a queda no S&P 500.

O Dow Jones, por sua vez, garantiu avanço com alta de 2,33% da Walt Disney, que divulga seu balanço mais recente na quarta-feira, seguida pela Dow Chemical Company (+1,28%) e Merck & Co (+1,24%). De olho na aprovação do pacote climático no Senado americano e o incentivo a veículos elétricos, General Motors (+4,16%) e Ford (+3,14%) avançaram.

As negociações se dão às vésperas do CPI americano de julho. O resultado do indicador econômico pode consolidar as expectativas de alta de 75 pontos-base pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima reunião monetária, em setembro, afirma a Oxford Economics. Com o mercado de trabalho robusto, como mostrou o relatório payroll, o foco deve ficar sobre a inflação.