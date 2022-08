Olivia Newton-John morre aos 73 anos

08/08/2022 | 17:03



Morreu, na manhã desta segunda-feira, a atriz e cantora Olivia Newton-John, aos 73 anos. De acordo com uma nota da Fundação que leva seu nome, Olivia faleceu em seu rancho na Califórnia, nos Estados Unidos, cercada por familiares e amigos.

Olivia é um símbolo da luta contra o câncer de mama há 30 anos, compartilhando sua jornada e falando sobre as possibilidades de tratamento para a doença, incluindo experiências com plantas medicinais. "Em vez de flores, a família pede que qualquer doação seja feita em sua memória para o Fundo da Fundação Olivia Newton-John", diz uma nota da fundação.

Embora Olivia tenha desenvolvido sua carreira no show business como cantora, com sucessos como If Not for You, Let Me Be There e Have You Never Been Mellow, seu nome foi imortalizado em Hollywood estrelando ao lado de John Travolta no musical Grease. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)