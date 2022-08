Morre atriz Olivia Newton-John, estrela de Grease, aos 73 anos

Pedro Lopes



08/08/2022 | 16:25



A cantora, comopsitora e atriz Olivia Newton-John faleceu na manha desta terça-feira (08), vítima de um câncer de mama que já lutava há 30 anos. A atriz morreu em seu rancho no Sudeste da Califórnia, cercada de amigos e familiares, aos 73 anos de idade

Olivia foi muito conhecida pela sua participação no clássico filme Grease, onde interpretou Sandy Olsson, que formava um par romântico com Danny Zuko, interpretado por John Travolta. Ela também foi pioneira em um tratamento com plantas medicinais, incluindo Cannabis. A atriz era casada com John Easterling, e deixa uma filha, Chloe Lattanzi, além de 15 sobrinhos.

Além de Grease (seu principal e mais famoso trabalho), a filmografia de Olívia contra com outros trabalhos muito conhecidos, como Xanadu, Depois dos 30 e Embalosa Dois, filme que protagoniza novamente com John Travolta.

Olivia conta também com 10 vitórias no American Music Awards (AMA) entre o anos de 1974 e1976, e 4 vitórias no Gremmy Awards, em 1973, 1974 (2x) e 1982.