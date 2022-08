Da Redação

Do Diário do Grande



08/08/2022 | 16:11



Ao contrário dos outros candidatos, Rodrigo Garcia (PSDB) foi o único a mencionar 12 cidades, além da capital paulista, no debate da Band deste domingo (7). Para aliados, ao falar destes municípios ao se referir aos programas e investimentos do governo, demonstrou conhecimento que apenas Rodrigo possui nestas eleições.

Além de São Paulo, Rodrigo Garcia mencionou São José do Rio Preto, Santana do Parnaíba, Hortolândia, Caraguatatuba, São Sebastião, Barueri, Franca, Cruzeiro, Peruíbe, Bertioga, Ribeirão Pires e Serrana ao se referir as ações dele como governador do estado ao atender estes municípios com investimentos e programas de governo.

Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) se limitaram a falar de algumas propostas, mas não deram nenhuma pista que conhecem a realidade do estado. O petista se relembrou ações enquanto prefeito de São Paulo. Já Tarcísio citou apenas dois bairros da capital – Lapa e Barra Funda – durante toda a sua participação no debate.

Elvis Cesar, do PDT, virou até alvo de memes na internet ao se referir unicamente a Santana do Parnaíba, onde foi prefeito, como referência para programas de governo que deram certo. Vinícius Poit não mencionou um único município do estado durante o debate.