Dançarino atingido por telão durante show da boyband Mirror acorda do coma

08/08/2022 | 16:11



Notícia boa! O dançarino Mo Lee Kai-yin, atingido por um telão durante o show da boyband Mirror, acordou do coma após uma semana no hospital e duas cirurgias. As informações são do jornal South China Morning Post.

O pai do dançarino conversou com o veículo e deu detalhes do estado de saúde do filho:

- Kai-yin acordou e precisa de orações e encorajamento de todos para que ele se recupere o mais rápido possível com a graça de Deus e possivelmente retorne ao palco, disse ele.

Vale pontuar que o grave acidente pode deixar Mo Lee Kai-yin tetraplégico. O grupo seguirá em turnê, mas cancelou diversos shows após o lamentável ocorrido.