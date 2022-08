Federer cumpre promessa feita há cinco anos e joga com fã, que se emociona

08/08/2022 | 15:44



Quando o pequeno Izyan Ahmad, de apelido "Zizou", pegou o microfone da coletiva de imprensa do US Open e fez um pedido à lenda do tênis Roger Federer para que ele jogasse por mais oito ou nove anos para que os dois pudessem se enfrentar, não imaginou que cinco anos depois isso viraria realidade. Em uma ação publicitária de uma marca de alimentos, o menino participou de uma surpresa que marcou sua vida.

Zizou foi convidado para ir à Suíça junto ao seu treinador sem saber o que estava por vir. Em um restaurante, em que todos já sabiam da "pegadinha", ele já foi tratado como um pop star. Foi chamado pelo primeiro nome pelo garçom e posou para fotos com a chef, que se apresentou como sua fã e vestia uma camisa com sua imagem. "Técnico, ele (o garçom) sabe o meu nome. Esse é o melhor dia da minha vida", disse, surpreso.

Na quadra de saibro ao lado do restaurante, dezenas de crianças cantavam seu nome e levaram faixas para recebê-lo. "Zizou! Zizou", cantavam. Atrás das câmeras, Federer ria da situação. "Coitado (risos)". Quando Zizou é chamado pelo garçom para entrar em quadra, ele se emociona ao ver o ídolo já trajado para uma partida entre os dois.

"Olá, Sr. Federer", disse o menino. "Que bom te ver! (Pode me chamar de) Roger. Bem-vindo à Suíça. Fizemos uma promessa, certo? Precisamos jogar. Está preparado? Então vamos". Além de jogar com o ídolo, Zizou recebeu elogios do suíço por suas jogadas.

ANIVERSARIANTE DO DIA

O lançamento desta campanha, de um dos principais patrocinadores do tenista, coincide com o aniversário de 41 anos do suíço. Sem jogar há mais de um ano e fora do ranking da ATP, por estar sem pontos, Federer deve voltar ao circuito na Laver Cup, em setembro, no torneio que reúne o Time Europa e o Time Mundo.

O veterano também deve jogar o Torneio da Basileia, em seu país, em outubro. Estas duas competições servirão como testes para o atleta, visando seu retorno, na forma física ideal, no início de 2023.