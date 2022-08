Atriz de O Chamado surge com visual diferente após ser presa e colecionar polêmicas

08/08/2022 | 15:11



Muitos atores se empenham para dar vida a qualquer tipo de vilão ou mocinho - e mudam radicalmente o visual para protagonizar o papel. Já outros apenas vão ganhando outra aparência com o passar do tempo, como é o caso de Daveigh Chase.

A artista ficou conhecida por interpretar Samara Morgan em O Chamado quando tinha apenas 12 anos de idade, em 2002. No mesmo ano, ela também emprestou a sua voz para a personagem Lilo Pelekai, de Lilo & Stitch. Quase 20 anos depois, Daveigh está quase irreconhecível e coleciona diversas polêmicas.

Tudo começou em 2017, quando a atriz foi interrogada pela polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, por deixar um homem na porta do hospital e fugir. De acordo com o TMZ, o moço morreu antes mesmo de receber atendimento e Daveigh teria saído com ele horas antes da morte por overdose ser declarada.

No final do mesmo ano, a intérprete de Samara foi presa por estar no banco de passageiro de um carro roubado e solta após o pagamento da fiança de 25 mil dólares, cerca de 130 mil reais.

Atualmente, em 2022, com 32 anos de idade, ela está longe dos holofotes e abandonou as madeixas escuras, apostando no loiro.