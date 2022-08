Após fim do namoro de Kim Kardashian, Kanye West planeja cancelamento do divórcio, entenda

08/08/2022 | 15:10



Ele não vai desistir! Kanye West está planejando convencer Kim Kardashian a cancelar o divórcio após o término do relacionamento da socialite com o humorista Pete Davidson. As informações são do jornal The Sun.

De acordo com o veículo, ele pretende usar o momento para reconquistar o coração da mãe dos seus quatro filhos, com quem foi casado entre 2014 e 2021. Uma fonte próxima ao rapper falou com o jornal sobre o assunto:

Essa separação está apenas fazendo com que Kanye tente ainda mais forte reconquistar Kim de volta e fazer com que ela cancele o divórcio. Há meses, ele diz para Kim que ela e Pete não foram destinados a durar. E embora Kanye não seja o maior fã de Pete, ele focou em entrevistas recentes em mostrar para Kim que eles eram compatíveis e formam uma família sólida.

Vale pontuar que o fim do namoro de Kim e Pete foi anunciado no último dia 5 de agosto. Após a repercussão do término, Kanye ironizou a notícia em suas redes sociais. O rapper publicou uma montagem do jornal The New York Times com a manchete:

Skete Davidson morto aos 28.

Eita!