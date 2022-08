Confira dicas de presentes tecnológicos para o Dia dos Pais

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/08/2022 | 14:55



O Dia dos Pais será comemorado no próximo domingo (14). Se você ainda não comprou um presente para seu melhor amigo, saiba que é possível sair do óbvio e surpreendê-lo com um mimo tecnológico. Para ajudá-lo nessa busca pela lembrancinha perfeita, confira sugestões que vão de cartão de presente até notebook.

O cartão pré-pago do sistema de crédito virtual unificado da Razer permite ao usuário adquirir itens e games de um vasto portfólio com mais de 42 mil títulos, como MLBB, PUBG Mobile, League of Legends e VALORANT, além de carteiras Battle.net, da Blizzard, PlayStation e Xbox. Seguro e prático, Razer Gold também oferece outros benefícios aos usuários, como ofertas exclusivas e o programa de fidelidade Razer Silver, que a cada recarga bonifica os jogadores com pontos que podem ser acumulados e usados para resgatar prêmios – inclusive periféricos da marca.

Pais gamer que querem unir o útil ao agradável e investir em design, resistência e performance para jogar ou produzir vão gostar do teclado mecânico TT104, da 2A.M. Com 12 efeitos de luz LED, cinco modos de jogos e cinco níveis de brilho, o periférico tem ainda conexão USB 2.0 e controle de mídia. Pode ser adquirido pelo preço sugerido de R$ 221,34.

Sugestão para pais que prezam pela segurança do lar. Conta com zoom digital, ângulo amplo de 122°, visão noturna para imagens nítidas no escuro por infravermelho e suporte para cartões microSD de até 128GB para gravação. Também tem detecção inteligente de movimento que envia uma notificação para o smartphone sempre que uma locomoção é identificada, e áudio bidirecional com alto-falante e microfone integrados, que permitem ouvir e falar com quem estiver próximo ao dispositivo. A Smart Câmera Wi-Fi está disponível pelo preço sugerido de R$ 224,10 à vista, com 10% de desconto no Pix ou boleto, ou em 6 vezes de R$ 41,50 (total de R$ 249).

Boa opção para pais que estão sempre conectados e precisam de facilidade e agilidade no carregamento de seus dispositivos no dia a dia. Prático, simples de usar e intuitivo, o dispositivo funciona sem fio, apenas por indução eletromagnética, e conta com anéis antiderrapantes para apoio dos aparelhos. Vem com um adaptador de tomada com cabo de 1,5m, guia de boas-vindas e tem 18 meses de garantia. O carregador wireless Powerwave II Pad pode ser comprado por R$ 239.

Opção para pais que procuram qualidade sonora e conforto na hora de assistir a conteúdos online ou jogar. O periférico conta com drivers de 50mm Razer TRIFORCE para agudos mais ricos e graves potentes, e tem som 7.1 surround, ideal para o jogador ouvir e localizar os inimigos durante as partidas online. Pesando apenas 240g, tem ainda acolchoamento mais espesso na cabeça e almofadas viscoelásticas melhoradas para maior conforto mesmo em longas horas de gameplay. O Blackshark V2 X também conta com cancelamento passivo de ruído avançado para que os usuários não sofram com barulhos externos e conector de 3,5 mm, facilitando a compatibilidade com múltiplas plataformas de jogos. O periférico gamer pode ser adquirido por R$ 279,90.

Mouse gamer de alta performance para pais que gostam de jogar no PC. Com resolução personalizável de até 16 mil DPIs e sensor Pixart 3389, o periférico dá ao usuário controle total sobre os movimentos, garantindo agilidade e vantagem competitiva nas partidas. Bastante resistente, conta ainda com switches Omron, que entregam vida útil de mais de 50 milhões de cliques por tecla e boa velocidade de resposta. Sua iluminação RGB em LED em formato de anel 360° pode ser customizada com o software gratuito HyperX NGENUITY. O Pulsefire Surge pode ser comprado por R$ 368,60.

A Essential Black Red 115, da Force One, é a melhor opção para garantir uma postura ergonômica e correta para o pai que precisa trabalhar, jogar ou relaxar. Com visual que atende às principais demandas dos gamers, tem encosto ergonômico inspirado nos assentos de carros de corrida, apoio de braço acolchoado, regulador de altura, e costuras e tecidos de qualidade para máximo conforto. Neste Dia dos Pais, está em promoção, saindo por R$ 799.

Recomendado para pais entusiastas de produtos tecnológicos versáteis. Isso porque pode ser utilizado tanto como um notebook tradicional quanto como tablet. Tem painel LCD Full HD IPS touch screen de 11,6 polegadas, 4 GB de memória RAM e versões de 64 GB e 128 GB de capacidade de armazenamento. O produto pode ser encontrado no varejo físico e online com preço sugerido a partir de R$ 1.949. Quem usar o cupom PAISPOSITIVO no site da marca consegue mais 12% de desconto em cima do valor.

Presente para pais que querem migrar para smartphones compatíveis com a nova conectividade 5G. Equipado com um chipset MediaTek Dimensity 900 G, o mais avançado da categoria, o aparelho tem tela Uni-Curve de 6,78 polegadas com display de 120 Hz e taxa de atualização de toque de 240 Hz. Além disso, oferece conjunto de câmeras, com uma delas de 48 MP e modo Super Noite, 128 GB de capacidade de armazenamento e 8 GB de memória RAM. O Infinix ZERO 5G está à venda no site oficial por R$ 2.499.

Para pais que valorizam comodidade, conforto e potência na hora de usar um computador, o modelo recomendado é o VAIO FE14, que vem com Alexa integrada e processador Intel Core i3, i5 ou i7 de 10ª geração. Tem sistema operacional Windows 11 Home, memória RAM DDR4 de até 32GB, e SSD NVMe PCI ou HDD de até 1TB. O modelo tem também tela LCD de 14 polegadas widescreen antirreflexiva, com resolução 1920 x 1080 Full HD, e tecnologia LED, que promete amplo ângulo de visão, cores vivas, detalhes nítidos e visual imersivo. O notebook pode ser adquirido por preços a partir de R$ 3.199.