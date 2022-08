Carta escrita por John Lennon é leiloada por 155 mil reais e revela briga judicial com McCartney

08/08/2022 | 14:11



Não há dúvidas de que as desavenças entre Paul McCartney e John Lennon sempre deram o que falar na mídia, não é mesmo? Desta vez, uma carta de 1971 será leiloada no site Gotta Have Rock and Roll no valor de 30 mil dólares, cerca de 155 mil reais.

De acordo com o TMZ, o conteúdo da mensagem foi escrito por Lennon em uma máquina de datilografia e enviado à revista britânica Melody Maker em resposta a uma entrevista de McCartney, revelando a briga judicial entre os músicos.

Ao longo das três páginas, John soltou o verbo e chamou Paul de ingrato, acusando-o de ter agido com segundas intenções ao comprar ações da empresa fundada pelos dois, Nothern Shares. Ele ainda releva que tentou um acordo sem sucesso com McCartney e o acusou de fazer com que George Harrison e Ringo Star ficasse contra ele. Eita!

Para finalizar, John escreveu que não tinha ressentimentos contra o colega de banda e, na verdade, queria resolver tudo de forma amigável.

Sei que nós basicamente queremos a mesma coisa. E como eu disse por telefone e nesta carta, quando você quiser me encontrar, basta ligar, encerrou