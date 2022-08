Ator Gustavo Novaes é acusado de estupro por modelo

08/08/2022 | 14:11



No último domingo, dia 7, durante o programa Domingo Espetacular, uma entrevista com a modelo Ella, de 36 anos de idade, foi ao ar e a mulher fez uma denúncia envolvendo o ator Gustavo Novaes, de 49 anos. No depoimento, ela disse que havia sofrido um estupro:

- Gustavo Novaes fez sexo comigo, enquanto estava completamente desacordada, inconsciente, e filmou. Eu fui estuprada por ele. Encaro isso com total tranquilidade, até porque ele não deixou por minha conta a narração, ele fez um vídeo, ele produziu um filme e deixou as provas, não foi eu.

O suposto crime teria acontecido em 2019, e Ella moveu uma acusação contra Gustavo um mês após o acontecido, mas inicialmente o caso se tratava de uma denúncia de gravação sem autorização de um vídeo íntimo. A modelo explica que agora ela e a advogada tentam alterar a denúncia para estupro de vulnerável:

- Demorei muito tempo para entender que isso é estupro de vulnerável e mais ainda para aceitar.

Enquanto dava seu relato, a modelo teve que parar a entrevista para respirar e se recuperar. Procurado pelo programa, o ator de Amor de Mãe, da TV Globo, negou que tenha cometido tal ato:

- A gente estava em um relacionamento casual, gostoso. Uma vez a gente estava transando, já tinha comentado de fazer um vídeo, e a gente fez um vídeo, ela acabou se importunando por causa disso. De onde vem esse papo de estupro, se a gente transava junto.