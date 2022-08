Taís Araújo manda filhos para casa dos avós e curte tempo com Lázaro Ramos: Passei a noite sozinha com o marido

08/08/2022 | 14:11



Taís Araújo mexeu os pausinhos para poder curtir uma noite sozinha com o marido, Lázaro Ramos. Sabendo que o ator iria viajar para divulgar seu novo filme, Papai é Pop, a atriz decidiu mandar os filhos para a casa dos avós para que ele pudessem passar um tempo sozinhos.

Araújo falou sobre o assunto em um post nas redes sociais. Ao postar uma foto de cara limpa, ela escreveu:

Bom domingo! Mandei as crianças ontem pra casa da vovó, passei a noite sozinha com o marido. Agora o marido viajou, estou sozinha em casa, já malhei sozinha, já dancei sozinha... Vou pegar as crianças pro almoço de domingo com os avós e os primos aqui em casa. E vocês, quais os planos?

Taís e Lázaro são casados há 17 anos. Juntos, eles tiveram João Vicente e Maria Antônia.