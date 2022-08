Karina Bacchi rebate revelações que Amaury Nunes não poderia ver o filho, Enrico: Justiça diz o contrário

08/08/2022 | 14:11



E a separação de Amaury Nunes e Karina Bacchi ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira, dia 8. Isso porque o empresário decidiu compartilhar um vídeo em seu Instagram para comemorar o aniversário de cinco anos de idade do filho Enrico, mas as alegações que fez não deixaram a atriz nem um pouco feliz.

Vale lembrar que a criança não é filho biológico de Amaury, isso porque Karina engravidou através da fertilização in vitro, quando ainda estava solteira, pouco antes de conhecer o ex-marido, que chegou a assumir o pequeno. O casal ficou junto por quatro anos e se separou no início de 2022, o empresário revelou que passou todos os aniversários de Enrico ao lado da criança, mas que agora, nesta segunda-feira, dia 8, não pode fazer o mesmo.

No vídeo publicado em seu Instagram, o empresário deixou uma pulga atrás da orelha dos seguidores ao dizer que esperará os próximos anos para que talvez possa estar junto ao filho novamente.

- Hoje é o dia que comemorei e comemoro o aniversário do meu filho. Como fiz em todos esses cinco anos. Hoje, não posso estar com você. Eu espero que se não for hoje, quem sabe daqui alguns meses, ou alguns anos, você possa ver essa mensagem e ver que tem um pai que te ama que nunca te abandonou e que nunca vai te abandonar e que deseja muito seu bem. Independentemente das diferenças que hoje o seu pai e sua mãe têm, eu não queria que isso afetasse nossa relação.

Mas parece que Karina Bacchi não gostou nem um pouco disso e chegou a postar um comentário na publicação, mas que logo tratou de apagar:

As palavras parecem bonitas, mas tudo tem um porquê. Não é à toa que a Justiça diz o contrário. Que Deus tenha misericórdia e te dê graça para ser mais verdadeiro em sua próxima família.

Vixe! Mas não acabou por aí, isso porque a atriz decidiu então mudar o local de suas acusações e foi aos Stories explicar a situação e expor qual teria sido o motivo do afastamento de Enrico de Amaury.

- Hoje é um dia especial, dia do nascimento do meu filho, da comemoração da vida dele, da realização de um sonho, da possibilidade de gerar em meu ventre uma vida que eu tanto sonhei. Deus sabe, Deus sonda meu coração e sabe que jamais eu seria egoísta e ingrata de privar meu filho de tudo aquilo que ele merece viver e que seria bom para ele, mesmo que isso me doesse no coração como mulher. Quero que vocês saibam que tudo tem um porquê de ser e nem tudo que vocês ouvem nas redes sociais são palavras pregadas com zelo, são palavras de quem respeita o Senhor. Muita gente fala da boca para fora para receber os aplausos daqueles que o seguem na internet. Não se enganem, nem tudo parece o que é, começou Karina.

A atriz também falou sobre o fato de ser chamada de fanática por conta de sua religião, mas que não se importa de carregar o título por ser algo que a faz bem. A mãe de Enrico contou que coisas ruins teriam sido reveladas após sua separação e que isso teria a magoado. Segundo o relato, processo judiciais já estariam correndo contra Amaury

- Coisas ruins foram reveladas. Coisas que não só me magoaram, mas que têm a ver com a vida do meu filho. Coisas em que a justiça divina ainda arcará, mas que a justiça do homem já decidiu. Processos judiciais ocorreram, isso já está decidido e têm um porquê de ser. Não estou aqui para abrir a público tudo que aconteceu, nem quero.

Karina disse que não pode e nem iria revelar quais foram os motivos que a levaram à justiça por ordens, mas pede que seus seguidores confiem em sua palavra, pois ela nunca mentiria, ainda mais quando envolve a vida de seu filho, que foi chamado de sonho.

- Quem ama não mente, não abusa, não engana. Quem ama não permanece fazendo os mesmos erros, jogando para a plateia uma imagem que não é real, disparou a atriz. Não adianta falar "eu te amo" publicamente e agir com falsa moral, com falsidade. E, por trás, difamar.