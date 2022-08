Honda Forza 350 2022: nova versão chega ao Brasil por R$ 47 mil

Da Redação, com assessoria

Presente na linha Honda Global há mais de duas décadas, a versão Honda Forza 350 2022 chega ao Brasil para completar a gama de scooters da marca. O modelo está disponível nas concessionárias de todo o Brasil a partir de agosto, na cor cinza metálico e com preço sugerido de R$ 47 mil (base Distrito Federal). A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem.

Design e aspectos práticos

A Forza 350 2022 tem como ponto de partida de seu estilo o para-brisas elétrico controlado por tecla no punho esquerdo. Com 180 mm de altura, foi concebido para oferecer proteção e direcionar os fluxos aerodinâmicos à volta e por cima da cabeça do condutor e garupa, assim como reduzir o ruído do vento. A posição pode ser facilmente alterada oferecendo maior estabilidade e conforto na condução em alta velocidade e também para grandes distâncias. Em uso urbano, o condutor pode baixá-lo para usufruir de uma visibilidade mais adequada à utilização em cidade como para aumentar o fluxo de ar em dias quentes.

O atento estudo aerodinâmico aliado à centralização das massas resultou em agilidade, e, para maior conforto em alta velocidade, a porção frontal da scooter tem a capacidade de gerir as pressões negativas à frente do condutor, reduzindo o efeito natural do vento e assim diminuindo estresse e cansaço na pilotagem em velocidade.

O espaço sob o assento tem capacidade para dois capacetes integrais e pode ser dividido para levar um só capacete ou o equipamento de chuva e pastas de tamanho A4. Na parte traseira do escudo frontal, o compartimento do lado esquerdo tem tampa com chave e seu espaço pode ser arranjado segundo as conveniências do condutor, podendo receber um smartphone ou uma pequena garrafa de água. Tal compartimento também é dotado de porta USB-C.

A iluminação da Forza 350 é full LED na dianteira e traseira. Os piscas dianteiros e traseiros, por sua vez, têm uma nova função de sinalização de frenagens de emergência por meio da tecnologia Emergency Stop Signal (ESS). Quando o modulador do ABS detecta uma frenagem súbita, os piscas de emergência acendem a alta velocidade para alertar os outros veículos.

O painel de instrumentos conta com um velocímetro e um conta-giros analógicos, que tem um mostrador digital ao centro que permite três opções de visualização: hodômetro totalizador, autonomia restante e consumo instantâneo; hodômetro parcial, consumo médio e cronômetro; temperatura ambiente e tensão da bateria.

Já a Smart Key controla o botão da ignição e a trava do compartimento sob o assento. Com ela no bolso do condutor, abertura do banco e acionamento de ignição são ativadas automaticamente, e travadas quando o usuário se afasta.

Motor da Forza 350 2022

O motor da Forza 350 2022 é dotado da tecnologia eSP+ (enhanced Smart Power+), que promete ótimo desempenho tanto do ponto de vista ambiental como em termos de performance global graças à adoção de tecnologias de redução do atrito, peso e vibração.

O pico de potência deste motor de comando de válvulas simples no cabeçote – SOHC – de quatro válvulas, alimentado por injeção de combustível PGM-FI e com arrefecimento por líquido é de 29,2 cv a 7.500 rpm, com torque máximo de 3,24 kgf.m a 5.250 rpm.

O virabrequim se destaca pela rigidez, necessária para a gestão da potência. Para aumentar o arrefecimento do pistão, um injetor de óleo pulveriza lubrificante diretamente na parte de trás do pistão melhorando a combustão. A capacidade do cárter de óleo é de 1,7 litro.

A borboleta do sistema de injeção tem 36 mm de diâmetro e as válvulas da admissão 28 mm, o que garante a eficiência da alimentação. A caixa de ar tem 5,5 litros de capacidade, permitindo aspirar o ar com mais eficiência, utilizando um “fluxo de redemoinho” reforçado dentro do cilindro para maior consistência na queima do combustível. Os gases queimados são expelidos por uma abertura de escape em linha reta, o que melhora ainda mais a eficiência. Para reduzir a resistência dos gases de escape, o silenciador tem duas câmaras distintas. O tamanho e a posicionamento do catalisador permite um fluxo ideal, o que favorece a purificação dos gases.

O atrito interno é reduzido pelo desvio de 5 mm no eixo do cilindro, pela introdução de um ajuste hidráulico na corrente da distribuição e utilização de uma bomba de óleo de grande eficiência. Usada em motores de alta performance, esta bomba reduz a pressão interna do motor, diminui as perdas por bombeamento e o atrito interno de rotação. Um eixo de equilíbrio ligado ao virabrequim reduz ainda mais as vibrações e contribui para uma dirigibilidade agradável e suave.

A embreagem automática centrífuga, por sua vez, aciona a transmissão V-Matic (com relações definidas para respostas rápidas a baixa velocidade e acelerações poderosas) e a transmissão final por correia V-Belt.

O motor da Forza 350 2022 ainda está equipado com o sistema Honda Selectable Torque Control (HSTC), de controle de tração. Ele compara a diferença entre as velocidades das rodas dianteira e traseira, calcula a relação de deslizamento e depois controla o torque por meio do sistema de injeção, visando retomar a tração na roda traseira. Pode ser ligado e desligado por meio de um comando no punho esquerdo. Quando o sistema se ativa para gerir a tração do veículo, há um indicador T no mostrador digital que pisca.

Detalhes do chassi

O quadro tubular de aço, resistente e leve, é o grande responsável pela maneabilidade da Forza 350 2022. A distância entre eixos é de 1.510 mm, o ângulo da coluna de direção de 26,5° e o trail tem 89 mm. O radiador colocado à frente do reservatório de combustível oferece ótima capacidade de arrefecimento. Já a bateria situada entre o tanque e o compartimento sob o assento contribui para a centralização das massas. O peso seco é de 176 kg.

A altura do assento em relação ao solo é de 780 mm e a posição de pilotagem é natural, favorecendo a visibilidade a toda a volta. A largura do guidão é de 755 mm, a carenagem tem 580 mm de largura – quando os espelhos retrovisores estão posicionados a largura total atinge 860 mm. A suspensão dianteira do tipo telescópico tem curso de 100 mm e é complementada pelo par de amortecedores traseiros – montados em braço oscilante de alumínio – que possuem 115 mm de curso e permitem sete níveis de regulagem na pré-carga da mola.

A roda dianteira de 15 polegadas de alumínio fundido conta com um pneu 120/70-15 e a roda traseira, de 14 polegadas, um pneu 140/70-14. Tais escolhas visaram oferecer o máximo conforto, desempenho e capacidade de tração. A frenagem dianteira fica a cargo de um único disco de 256 mm, complementado atrás por outro disco de 240 mm, ambos com ABS.