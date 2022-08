Atemporais: Spotify homenageia ícones da MPB que completam 80 anos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/08/2022 | 13:55



Este ano, quatro ícones da MPB completam 80 anos. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Paulinho da Viola marcaram a história da música nacional, cada um ao seu estilo. Para celebrar o aniversário desses artistas nascidos em 1942, o Spotify anuncia Atemporais, um projeto musical inédito e original que homenageia suas melodias, vozes e letras.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Atemporais apresentará uma coletânea de oito Spotify Singles, apresentando versões inéditas de dois clássicos de cada homenageado que serão regravados por vozes da atualidade. A escolha dos artistas que regravarão as canções será feita pelos próprios homenageados e as faixas serão eleitas em parceria.

Com estreia prevista para o último trimestre deste ano, Atemporais estará disponível grátis. Enquanto isso, o Spotify lança também o hub homônimo com as playlists This Is de cada um dos ícones da MPB que completam 80 anos, os maiores sucessos selecionados por cada um deles, uma seleção dos maiores discos e uma sessão com álbuns em que colaboraram juntos.