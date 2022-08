Dia dos Pais na Trocafone: celulares seminovos com parcelamento e frete grátis

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/08/2022 | 13:55



A Trocafone, loja de smartphones e tablets seminovos, reúne ofertas especiais para o Dia dos Pais – celebrado no próximo domingo (14). É possível comprar celulares de marcas como Samsung e Apple. O iPhone XR de 64 GB, por exemplo, sai por R$ 2.139, enquanto o modelo de 128 GB está na promoção por R$ 2.499. Já o Samsung Note 10+ de 256 GB pode ser encontrado por R$ 1.479 e o Galaxy S10 + de 128 GB sai por R$ 1.179.

Além disso, é possível parcelar em até 10 vezes sem juros ou optar por ter 10% de desconto em pagamentos à vista via Pix. O envio é grátis e válido para todas as regiões do Brasil.

A Trocafone ainda tem como maior benefício a garantia. Isso porque os smartphones podem ser trocados caso haja algum problema. Todos os produtos da empresa também possuem nota fiscal, garantindo a segurança aos consumidores que querem economizar, sem abrir mão das novidades do mercado e de preços mais baixos.