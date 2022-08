'Minha família é humana', diz filha de Will Smith sobre agressão do pai no Oscar

08/08/2022 | 13:07



Willow Smith, filha mais velha do ator Will Smith, falou pela primeira vez sobre o incidente que envolveu seu pai durante a premiação do Oscar em março, quando o ator deu um tapa no comediante Chris Rock, que apresentava a cerimônia. "Minha família é humana e eu os amo e os aceito por toda a sua humanidade", explicou a cantora de 21 anos, em uma recente entrevista à Billboard.

Willow disse que, apesar da repercussão, o fato não atrapalhou sua criatividade e não a abalou mais que seus "demônios internos" já o fazem "Por causa da posição em que estamos, nossa humanidade às vezes não é aceita, assim como nossa maneira de agir muitas vezes não condiz com uma vida humana e nem de ser honesto", acrescentou.

Will Smith também se desculpou pelo que aconteceu nanoite do Oscar. Em um vídeo recente compartilhado em seu YouTube, Will disse que também procurou Chris para se desculpar diretamente com ele, mas "a mensagem que voltou é que ele não está pronto para falar - e quando estiver, ele entrará em contato".

Will subiu ao palco da cerimônia e esbofeteou Chris após o comediante fazer uma piada sobre a esposa do ator, Jada Pinkett Smith. O humorista brincou com diversos convidados presentes, mas Will perdeu as estribeiras quando o apresentador comparou sua mulher, Jada, à personagem de Demi Moore em Até o Limite da Honra, a qual tinha a cabeça raspada. Jada - que sofre de alopecia, uma condição que causa queda repentina de cabelo - revirou os olhos após a comparação.

Will, então, deixou seu lugar na plateia, subiu ao palco e deu um tapa em Chris. "Will Smith acabou de me dar um tapão na cara", disse Chris Rock, incrédulo. "Tire o nome da minha esposa da p... da sua boca", gritou Will na ocasião.

Por causa do incidente, Will Smith foi banido pela Academia de Hollywood de comparecer à cerimônia do Oscar pelos próximos dez anos.