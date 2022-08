Obituário - 09 de agosto de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/08/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Odette Dell’Antonia, 95. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Armelindo Antonio, 87. Natural de Rio Claro (Rio de Janeiro). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Magali Russo Cavaggioni, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Hissay Uchida, 83. Natural de Avaré (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 3. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo, Capital.

José Teodoro da Silva, 79. Natural de Acopiara (Ceará). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Olga Toguchi Barroso, 73. Natural de Suzano (São Paulo). Residia no bairro Santa Tereza, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Nelson Boscardim, 71. Natural de Uraí (Paraná). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Retamero Gimenez, 68. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Nivaldo Trugillo, 63. Natural de Santa Mariana (Paraná). Residia no Jardim São Paulo, em São Paulo, Capital. Contador. Dia 3, em Santo André. Cemitério do Carmo, em São Paulo, Capital.

Josefa Limeira dos Santos, 55. Natural de Belém (Alagoas). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valtair Vieira dos Santos, 55. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Ajudante geral. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria das Lágrimas Costa Oliveira, 92. Natural de Catende (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Corsino Luiz Suster, 86. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Ana Rodrigues Kmecs, 85. Natural de Laranjal Paulista. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Ana de Freitas Soares, 80. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Odete Deodato Ferreira, 79. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no Parque Nelson Calixto, em Birigui (São Paulo). Dia 3, em São Bernardo. Cemitério da Consolação, em Birigui.

Edivar Geraldo Pinto, 75. Natural de Tambaú (São Paulo). Residia na Vila Cruz das Almas (São Paulo). Dia 3, em São Bernardo. Cemitério da Saudades, em Campinas (São Paulo).

Agostinho Pereira, 71. Natural de Miracatu (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Maria de Lourdes Ferreira Martins, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Cardoso Franco, em São Paulo, Capital. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Rocha Brasil, 59. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Jorge de Jesus da Silva, 58. Natural de São Sebastião dos Passos (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Andréa Martins Miron, 94. Natural de Franca (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Aparecida Gimenes Troni, 81. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Rosa Pirota Carvalho, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonio Nisete Rodrigues da Silva, 35. Natural de Crateús (Ceará). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Maria Dolores Lopes Martins, 91. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no Jardim União, em Diadema. Dia 3. Jardim da Colina.

José Rita Filho, 77. Natural de Anadia (Alagoas). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Sérgio dos Santos Cuenca, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 3. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Lourival de Oliveira Santos, 56. Natural de Boquira (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

William Padilha da Silva, 24. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Maria de Lourdes da Conceição, 73. Natural de Santana do Matos (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

José de Paula Almeida, 71. Natural de Curvelo (Minas Gerais). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Vale dos Pinheirais.