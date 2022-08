Dedé Santana diz estar sendo ameaçado por empresário, que nega a acusação

08/08/2022 | 12:12



Dedé Santana alega estar sendo ameaçado por Alessandro Stênio Lestar, empresário que o vendeu um circo, no final de 2021. Em reportagem do Domingo Espetacular, da Record TV, de onde são as informações, o homem negou a acusação e rebateu que o humorista deve parte do valor acordado e, por isso, está enfrentando dificuldades financeiras.

Segundo Alessandro Lestar, o circo foi vendido em perfeitas condições e completo por R$ 600 mil, "com toda a documentação em dia". O valor foi negociado com uma entrada de R$ 200 mil e o restante em 11 parcelas.

Dedé Santana rebateu que o empresário não cumpriu com o prometido, expondo problemas na estrutura do local. Além disso, os advogados do circo destacaram que, conforme contrato, Alessandro Lestar deveria fazer a transferência de veículos usados na arena para o nome do humorista, o que não aconteceu.

"Hoje temos mais de R$ 300 mil pagos em conta corrente do senhor Alessandro, temos o comprovante. E mais de R$ 200 mil que foram depositados em juízo", declarou Arthur Delgado, advogado do circo.