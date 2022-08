Fundador do Clube do Balanço, Marco Mattoli, sofre segunda parada cardíaca e morre aos 57 anos de idade

08/08/2022 | 12:10



Clube do Balanço é um dos grupos mais importantes do revival do samba-rock dos anos 2000, e foi criado pelo músico Marco Mattoli, com o objetivo de reviver os bailes de periferia dos anos 70. A banda carrega em seu nome inúmeros sucessos em parceria com Paula Lima, Ivo Meirelles, Seu Jorge e outros artistas.

Segundo informações do O Globo, o cantor paulistano morreu aos 57 anos de idade no último domingo, dia 7, após uma segunda parada cardíaca. Marco já havia ido ao hospital por conta do mesmo problema duas semanas atrás e precisou passar por uma cirurgia no coração para receber quatro pontes de safena. O velório do cantor acontecerá nesta segunda-feira, dia 8, mas não deve ter a presença de fãs e admiradores, apenas amigos próximos e a família de Mattoli.

O Instagram oficial do grupo publicou uma homenagem ao líder e emocionou os fãs com o vídeo.

Sua matéria nos deixa mas sua obra lhe tornou imortal. Daqui para frente tudo que fizermos será pra honrar sua obra, esse Clube será sempre seu. Vá em paz e muito obrigado por nos unirmos por tantos e tantos anos.