Antonio Fagundes abandona novela da HBO Max para retomar seu papel como Deus no cinema

08/08/2022 | 12:11



Agenda comprometida? Por conta do adiamento da telessérie Segundas Intenções, da HBO Max, Antonio Fagundes abandonou o elenco. De acordo com Patricia Kogut, o motivo da desistência foi por conta de outro projeto que o artista estava de olho: o papel de Deus no cinema.

A sequência de Deus É Brasileiro, de Cacá Diegues, começará a ser rodado no Nordeste ainda em novembro deste ano e será intitulado Deus Ainda É Brasileiro. Ainda segundo a colunista, o projeto da HBO Max foi o único que o ator teve que abrir mão. Fagundes ainda estará na série 200 anos, na TV Cultura, e reestreará a peça Baixa Terapia em São Paulo.

Por enquanto, Segundas Intenções segue sem data de retorno apesar da novela já ter escalado atores de grande sucesso, como Camila Pitanga, Murilo Rosa, Alice Wegmann e Daniel de Oliveira.