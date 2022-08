Resorts na Bahia – 10 opções para curtir as férias

Maria Beatriz Vaccari

Sol, mar, piscinas, cenários naturais e gastronomia de primeira são só algumas das atrações dos resorts na Bahia. Indicados para quem quer curtir o calor do estado e ainda explorar os principais pontos turísticos da região, os hotéis oferecem acomodações confortáveis e muitas atividades de lazer para crianças, adolescentes e adultos.

Resorts na Bahia

O Rota de Férias selecionou alguns dos resorts mais imperdíveis da Bahia. A lista inclui:

Abaixo, saiba mais sobre os hotéis indicados.

Arraial D’Ajuda Eco Resort

Pé na areia, o resort fica na praia da Ponta do Apaga-Fogo e permite explorar as belezas da famosa Costa do Descobrimento. Além de curtir as atrações de lazer e gastronomia do hotel, hóspedes ganham cortesia para conhecer o complexo Eco Parque, que reúne vários brinquedos aquáticos.

Campo Bahia Hotel Villas Spa

Em 2014, a seleção da Alemanha ficou hospedada no Campo Bahia enquanto disputava a Copa do Mundo no Brasil. O luxuoso resort no vilarejo de Santo André, a 27 km do aeroporto de Porto Seguro, conquistou os jogadores com vilas, spa, espaço para yoga e restaurante especializado em frutos do mar.

Costa do Sauípe

O complexo Costa do Sauípe reúne três resorts incríveis com opções de hospedagem all inclusive: Sauípe Premium Brisa, Sauípe Premium Sol e Sauípe Resorts. O local tem mais de um milhão de metros quadrados, dá acesso à praia e conta com piscinas, bares, spa e restaurantes.

Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa

Os seis restaurantes e 13 bares do Grand Palladium garantem experiências gastronômicas diferenciadas, que exploram sabores internacionais e típicos da Bahia. O complexo também tem uma infraestrutura completa, com atrações tanto para quem quer relaxar como para a galera que curte esportes e adrenalina.

Iberostar Selection Praia do Forte

Localizado na Mata de São João, no litoral da Bahia, o Iberostar Selection Praia do Forte é perfeito para famílias e figura entre os melhores resorts na Bahia. De frente para o mar, o hotel oferece regime de alimentação all inclusive, spa e programações comandadas por monitores.

La Torre Resort All Inclusive

Piscina, arvorismo, capoeira e passeio de barco são apenas algumas das atrações do La Torre Resort, que também conta com regime de alimentação all inclusive. O resort fica na Praia do Mutá, em Porto Seguro.

Tivoli Ecoresort Praia do Forte

Ideal para quem procura conforto e sofisticação em meio à natureza, o Tivoli Ecoresort é uma das melhores opções de hospedagem na Praia do Forte. Quando não estão curtindo jardins, piscinas, acomodações e restaurantes do hotel, os visitantes aproveitam para tomar banho de mar e explorar as piscinas naturais.

Transamérica Comandatuba

Construído em uma ilha no município de Una, o Transamérica Comandatuba, tem piscinas, spa, restaurantes e até um canal que permite praticar esportes aquáticos. De quebra, o hotel é margeado por 21 quilômetros de praia.

Txai Resort

A praia de Itacarezinho, em Itacaré, é lar do Txai Resort, uma propriedade cercada pela Mata Atlântica. O local conquista os viajantes com sua infraestrutura completa, com destaque para os charmosos bangalôs.

Vila Angatu Eco Resort & Spa

Quem quer fugir da agitação das cidades mais turísticas encontra boas opções de hospedagem no vilarejo de Santo André, lar de bons resorts na Bahia. O Vila Angatu Eco Resort & Spa é uma ótima pedida para curtir a região em alto estilo e com muito conforto.

PLANEJE SUA VIAGEM

