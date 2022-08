Razer lança mousepads gamer Strider Chroma e Goliathus Chroma 3XL

Da Redação, com assessoria

A Razer anuncia o lançamento de dois mousepads gamer ultra-grandes: Strider Chroma e Goliathus Chroma 3XL. Ainda não há previsão de disponibilidade e preço dos acessórios no Brasil.

Razer Strider Chroma

Por ser um mousepad híbrido (misto de macio e duro), o Razer Strider Chroma oferece deslizamento suave e uniforme, mesmo a partir de uma superfície firme, permitindo movimentos ágeis e precisos. Já as dimensões de 90 cm (largura) x 37 cm (profundidade) x 0,4 cm (espessura) são ideais para que o usuário acomode o teclado e o mouse sobre a sua superfície de forma confortável. Além disso, conta com base antiderrapante reforçada com padrão ranhurado e é resistente a dobras e água.

É válido destacar que o Razer Strider Chroma é o primeiro mousepad híbrido do mundo a contar com 19 zonas de iluminação. Equipado com a tecnologia Razer Chroma RGB, que permite customização com mais de 16,8 milhões de cores e inúmeros efeitos de luz, o acessório pode ser sincronizado para respostas dinâmicas em mais de 200 jogos.

Razer Goliathus Chroma 3XL

Para gamers que buscam um acessório ainda maior que o Strider Chroma, o Goliathus Chroma 3XL mede 120 cm (largura) x 55 cm (comprimento) x 0,35 cm (espessura). Novo integrante da linha de mousepads macios mais vendida da Razer, é capaz de cobrir mesas inteiras e é perfeito para quem usa DPIs mais baixos ou prefere ter uma ampla área de movimentação para o mouse.

Com superfície de tecido microtexturizado, cada movimento do mouse sobre o Goliathus Chroma 3XL permite que os jogadores alcancem o equilíbrio entre velocidade e controle. Além disso, é otimizado para quaisquer configurações de sensibilidade e de sensores dos mouses e oferece total capacidade de rastreamento de resposta com extrema confiabilidade in-game, seja a partir de um sensor a laser, seja óptico. Tem ainda base de borracha antiderrapante para dar mais estabilidade ao usuário, mesmo nos games mais intensos.

O novo mousepad também conta com tecnologia Chroma RGB, com mais de 16,8 milhões de cores disponíveis e inúmeros padrões e efeitos de iluminação dinâmicos para que os jogadores possam experimentar uma personalização RGB completa, com máxima imersão.