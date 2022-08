Rodrigo Faro se transforma em Sidney Magal com direito a figurino dos anos 70 durante Vai Dar Namoro

08/08/2022 | 11:11



Se rolou beijo, rolou transformação! O episódio do Hora do Faro que foi ao ar no último domingo, dia 7, decidiu homenagear Sidney Magal durante o quadro Dança Gatinho. Rodrigo Faro usou uma fantasia dos anos 70 e se divertiu cantando os maiores hits do cantor.

Assim como acontece em toda edição, se rolou beijo entre os participantes do Vai Dar Namoro, o apresentador teve que passar pela transformação. Genaro e Giovana foram o primeiro casal a serem escolhidos para o beijo com pegada.

E claro que o público entoou o famoso Dança Gatinho, Dança!. Para arcar com a promessa, Sidney Magal, ídolo que conquistou os corações brasileiros nos anos 70, subiu ao palco ao lado de Rodrigo Faro, que escolheu um macacão vermelho para ser o traje relembrando o passado.