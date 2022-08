Internada, Susana Vieira agradece mensagens de carinho e atualiza seu estado de saúde: Sigo fazendo o ciclo da medicação

08/08/2022 | 11:10



Susana Vieira usou as suas redes sociais para tranquilizar os fãs e agradecer pelas mensagens de carinho após se internada em um hospital do Rio de Janeiro para o tratamento de problemas pulmonares que teriam sido causados pela Covid-19.

No Feed do seu Instagram, a atriz postou uma foto lindíssima e falou que segue com o ciclo da medicação:

Passando aqui para agradecer a todas as mensagens de carinho e de amor que vocês estão enviando? Muito obrigada meus amores!!! Sigo fazendo o ciclo da medicação e em breve estarei em casa, se Deus quiser!!!Amo vocês!!!

Vale pontuar que Susana deu entrada no hospital no último dia 2 de agosto, e explicou o motivo em um comunicado.