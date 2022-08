Michel Teló e Thais Fersoza celebram aniversário dos filhos com presenças de famosos

08/08/2022 | 11:10



A fantasia tomou conta da família de Michel Teló e Thais Fersoza no último domingo, dia 9. O casal reuniu amigos e familiares para celebrar o aniversário dos filhos: Melinda, de seis anos de idade, e Teodoro, de cinco anos.

A festa aconteceu em uma casa de eventos no Rio de Janeiro e os famosos, é claro, não perderam a oportunidade de prestigiarem as crianças. Lulu Santos surgiu acompanhado do marido, Clebson Teixeira, Hugo Moura levou a filha, Maria Flor, fruto de seu relacionamento com Deborah Secco, e até Mariana Bridi e Rafael Cardoso deram o ar da graça.

Nas redes sociais, Fersoza mostrou a decoração e Melinda vestida de Cinderela enquanto Teodoro optou pelo modelito inspirado no Relâmpago McQueen, ambos filmes da Disney. A apresentadora ainda entregou que tobogã e tirolesa faziam parte das atrações da festa.