Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 07/08/2022

A hora de dizer ‘sim’ para as festas de casamento

Quem já conferiu a realização de festa neste ano? Talvez sim, talvez não. Mas agora se eu perguntar sobre celebração de casamento? A resposta é unânime. Todos sabem de alguém que casou, vai casar, participou do encontro e quiçá foram até padrinhos. A movimentação está imensa. Afinal foram quase dois anos sem vivenciar este grande dia. Agendas foram postergadas. Muitos não quiseram oficializar algo sem a presença de amigos e familiares. Conciliar o agito em torno disso não tem sido tarefa fácil. Inclusive, para bufês que têm feito de tudo para não perder a oportunidade de ter o cliente no seu espaço.

O setor de eventos entra na rota de decolagem – ainda bem, depois de tanto sufoco – com direito a investimentos, criatividade e personalização. Os miniweddings ainda terão muita vez. Vieram para ficar, na minha opinião. Mas ter a possibilidade do conhecido “festão”, parece que faz parte do sonho de muito casais.

Na foto ao lado, registro do momento marcante de Beatriz Viabone e Thomaz Pacheco e Pina – pet no colo, que tem o nome alusivo a Pinacoteca e que esbanjou fofura. A data contou com 220 pessoas, no Sítio São Jorge Demarchi. “Adiamos duas vezes. Poder celebrar com tanta gente nos fez sentir muito queridos”, comenta Pacheco. Detalhe: a festividade acabou só no raiar da manhã e teve hora extra de pura alegria.

Mais do que a tela

Tive a oportunidade de apresentar, como mestre de cerimônias, a celebração em torno dos 50 anos do Camp São Bernardo e constatei muitas peculiaridades. A começar por destacar o Rotary Club, que é a entidade criadora do local e que sempre engaja pessoas para doações e apoio. Aliás, os rotarianos fizeram questão de marcar presença. Além disso, a banda vinda de Peruíbe, Litoral Sul, promoveu um espetáculo com músicas orquestradas de Tim Maia. Os jovens, que integram o Camp, também proporcionaram momento incrível com dança, no melhor estilo Tik Tok, da canção Dentro de um Abraço, do Jota Quest. A música combinou exatamente com a obra entregue no local: o tradicional O Abraço de Romero Britto, que teve releitura executada por artistas locais.

De xadrez

OABs da região movimentaram festas de época. Nos cliques, Mauá e São Bernardo, que realizaram atividades em suas cidades. Agora, no mês do Direito, unidades se preparam para jantares. Já recebi convite da OAB de Santo André, que será na sexta-feira. Prometo acompanhar toda movimentação.

Agenda solidária

No dia 20 será realizado Baile de Máscaras beneficente em Mauá. A idealizadora do Doe Lenço, Doe Alegria, Talita Romatt comanda a ação, que terá verba revertida para reforma da sala clínica do I.R.C.C (Instituto Romatt de Combate ao Câncer), localizado no bairro Matriz. O espaço atende pacientes gratuitamente.

Agulha

Fundo Social de Ribeirão Pires abre inscrições para curso de Costura para Tecido Plano e Malha. As aulas terão início dia 29 e serão realizadas em dois períodos. A ação tem a parceria do Sebrae e Senai e visa fomentar a atividade que, literalmente, nunca sai de moda.

Fomento

“Nosso objetivo é promover conexões”, afirma Anuar Dequech Júnior, diretor-titular do CIESP Diadema, entidade que é co-gestora do Pólo de Cosméticos, em ação, que integra programa focado em gerar oportunidades para empresas parceiras.

Media Partner

StartupON reúne líderes ligados ao universo tecnológico

O Diário foi media partner do StartupON, evento realizado em São Caetano. O encontro presencial teve propósito de gerar visibilidade para as comunidades de startups locais e prover conhecimento para participantes. Em parceria com o Sebrae São Paulo, fortalece o ecossistema do Estado. Com a ABC Valley como organizadora, os inscritos integraram coffee break de networking e durante todo o dia contaram com atividades ligadas ao fomento da área, como mentorias, painel com agentes regionais e empreendedores de referência.

Você sabia que nossa região conta com 10.405 empresas ligadas ao universo de tecnologia da informação? Sim, exatamente isso. Estes dados são de maio de 2020. Nossa mão de obra no setor é vasta e nosso jornal tem como missão promover ainda mais esta questão. Contem sempre conosco.

Centro estético Silvia Helena’s inaugura unidade no Center Castilho

O sonho da proprietária Silvia teve início em 1986 na garagem da casa dela. Lá, o universo da beleza, começou a ganhar força. Agora são cinco unidades. Uma, inclusive, inaugurada na segunda-feira com direito a coquetel regado ao som de trio musical, drinques e muita emoção com homenagens especiais. O novo endereço é no Center Castilho, em São Bernardo, onde contará com centro estético, além dos tradicionais trabalhos ligados às madeixas.

A empreendedora, ao lado do marido, Sérgio e da filha, Thais, tem na trajetória muito a comemorar. Destaco o Espaço de Noivas, a abertura da loja online de vendas de produtos e também a Silvia Helena’s Beauty Academy, que promove capacitação em cursos de cortes, penteado e manicure.