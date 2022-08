Giulia Costa comemora formatura em Cinema e agradece família: Não conseguiria sem vocês

08/08/2022 | 10:10



Colou grau! Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, comemorou no último domingo, dia 7, a sua formatura no curso de Cinema. A, agora, cineasta de 22 anos de idade, recebeu o carinho da mãe-coruja, Flávia Alessandra, do padrasto, Otaviano Costa, e da irmã Olivia.

Em sua conta do Instagram, a graduanda compartilhou os cliques ao lado da família e aproveitou o espaço para agradecer todo o carinho e companhia ao longo de sua jornada. Fazendo graça com a família, Giulia escreveu:

Fim. Formada! Obrigada por tanto, família. Não conseguiria sem vocês.

Já a mamãe compartilhou um compilado de vídeos para comemorar a formatura da filha mais velha. Super feliz em ver a herdeira receber o carinho dos professores da faculdade, a atriz se declarou e contou que se orgulha de ter acompanhado toda a trajetória dela nesses anos.

Dia de formatura da nossa cineasta Giulia Costa! Muito orgulho de acompanhar toda sua trajetória meu amor e ver o seu desabrochar nesse nosso mundo tão incrível, profundo e desafiador. Estaremos sempre ao seu lado! Te amamos! Agora é luz, câmera, som e? Ação!