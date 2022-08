Selic no fim de 2022 permanece em 13,75% ao ano, prevê Focus

08/08/2022 | 09:27



Após a sinalização do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de que o ciclo de alta de juros pode estar perto do fim, a projeção para a taxa Selic no fim de 2022 continuou em 13,75% no Boletim Focus, seu atual patamar. Há um mês, o porcentual já era de 13,75%. Da mesma forma, a mediana para a Selic no final de 2023 permaneceu em 11,00%, de 10,50% quatro semanas antes.

Considerando apenas as 42 respostas nos últimos cinco dias úteis, a expectativa para o juro básico no fim deste ano cedeu de 14,00% para 13,75%. Para o término de 2023, as 40 revisões feitas nos últimos cinco dias úteis não alteraram a mediana de 11,00%.

No Copom da semana passada, a Selic subiu 0,50 ponto porcentual, de 13,25% para 13,75% e o colegiado disse que vai avaliar a necessidade de uma alta adicional, de 0,25pp, em setembro. O comitê deu ênfase à projeção de 3,5% para o 1º trimestre de 2024, livre das distorções causadas pelas desonerações em itens como combustíveis e energia, embora o horizonte relevante ainda considere com maior peso a inflação de 2023.

"O Comitê avaliará a necessidade de um ajuste residual, de menor magnitude, em sua próxima reunião. O Copom enfatiza que seguirá vigilante e que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas", afirmou o colegiado.

Conforme o Boletim Focus, a previsão para a Selic no fim de 2024 continuou em 8,00%, mesmo porcentual de um mês atrás. Já a mediana para o fim de 2025 foi mantida em 7,50%, repetindo a taxa de quatro semanas antes.