Polícia apreende 20 fuzis e mais de 1.000 munições no interior de SP

08/08/2022 | 08:48



A Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal apreenderam 20 fuzis e mais de mil munições durante a Operação Sufoco, realizada no último sábado (6), em Ourinhos, interior de São Paulo. As equipes abordaram dois carros na rodovia Orlando Quagliato e localizaram fundos falsos com grande quantidade de munições, fuzis e carregadores.

Os dois motoristas, homens de 32 e 43 anos, foram presos em flagrante e encaminhados para a Cadeia Pública de São Pedro do Turvo (SP), informou a Polícia Militar Rodoviária. Nos carros, foram encontrados 20 fuzis da marca Colt, 1.312 munições de calibre 5.56, além d e dez carregadores. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Ourinhos.

NA REGIÃO

As forças de segurança do Estado registraram alta na efetividade das ações de combate ao crime no Grande ABC entre maio e junho deste ano, no comparativo com o bimestre anterior. O número de pessoas presas em flagrante na região cresceu 80% no período, passando de 852 entre março e abril para 1.534 nos meses seguintes. Outro exemplo de destaque é o incremento de 91% no número de veículos recuperados, que subiu de 633 para 1.214 no último bimestre.

Os dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado de São Paulo evidenciam o crescimento da produtividade policial a partir do lançamento da Operação Sufoco, no dia 4 de maio. Em março e abril, a polícia efetuou 1.219 prisões, índice que saltou para 2.206 nos últimos dois meses, variação de 80,9%. As operações policiais são incrementadas de acordo com a demanda de cada local.