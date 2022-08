Parque Ipiranguinha recebe pacote de melhorias

Da Redação



08/08/2022 | 08:41



A Prefeitura de Santo André entregou ontem intervenções no Parque Antonio Flaquer (Ipiranguinha), localizado na Vila Alzira. O espaço ganhou nova fonte, implantação de nova iluminação, reformulação dos canteiros de vegetação e ainda a pintura da sede da banda Lira, que possui 104 anos de história.

A nova fonte foi projetada pelo arquiteto Jorge Bomfim, responsável por diversos monumentos e prédios históricos de Santo André. "Gentilmente recebemos este projeto desta importante família repleta de competência. Desta maneira encerramos mais uma página nas melhorias deste parque e vamos seguir avançando também nas benfeitorias nos outros parques", afirma o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

A recuperação da estrutura do Ipiranguinha se soma às melhorias dos últimos anos como disponibilização de wi-fi gratuito e o Pet Parque, além da academia ao ar livre. De acordo com a Prefeitura, as intervenções no local integram série de ações de zeladoria e modernização dos equipamentos públicos espalhados pela cidade.

Outros parques municipais também receberão melhorias, dentro de cronograma de obras do Paço andreense, que segue também implantando os programas Rua Nova e Banho de Luz.

FESTIVAL

O Parque Ipiranguinha também será palco do Festival do Morango, Churros & Chocolate no fim de agosto. Nos dia 27 e 28, o equipamento receberá o público com áreas de gastronomia. Além de doces, são destaque no cardápio da festa hambúrgueres, salgados, lanches, pastéis e variedade de cervejas artesanais (cerca de 50 rótulos). O evento, que será pet friendly, contará com espaço kids.

A festa percorrerá parques de Santo André durante todo o mês. Neste fim de semana, dias 13 e 14, o evento acontecerá no Parque da Juventude Ana Brandão. Nos dias 20 e 21, o Festival será realizado no Parque Central. A entrada é gratuita. Nos locais, os organizadores arrecadam alimentos não perecíveis e agasalhos, que são destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Santo André para o atendimento de famílias em vulnerabilidade social.

Entre janeiro e julho, os eventos realizados no estacionamento da Prefeitura já levantaram 37,7 toneladas de alimentos em donativos.