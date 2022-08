Norwegian Star terá cruzeiro do Rio de Janeiro a Buenos Aires

Redação

A partir de 11 de dezembro, o navio Norwegian Star realizará um cruzeiro do Rio de Janeiro (RJ) a Buenos Aires, na Argentina. O roteiro de sete dias terá paradas em vários destinos da costa brasileira e no Uruguai.

A aventura começará com dois dias e uma noite na Cidade Maravilhosa. Depois, o navio partirá para Búzios (RJ), onde ficará durante 12 horas. Em seguida, os viajantes poderão aproveitar paradas em Ilha Grande (RJ), Santos (SP) e Punta del Este (Uruguai). Em 18 de dezembro, a embarcação chegará à capital argentina.

Totalmente remodelado, o Norwegian Star tem capacidade para 2.300 passageiros e oferece entretenimento para todas as idades. É um navio ideal para viagens em família, com 15 opções culinárias diferentes (oito delas de cortesia).

As tarifas partem de R$3.647 por pessoa e oferecem benefícios extras do Free at Sea, como open bar, jantares em restaurantes de especialidades, wifi e créditos em excursões terrestres.

Vale a pena destacar que, em março de 2023, o Norwegian Star realizará o roteiro inverso, partindo de Buenos Aires no dia 12 e chegando ao Rio de Janeiro no dia 19, quando termina sua temporada na América do Sul.