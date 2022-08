EC São Bernardo perde e vira lanterna

Da Redação



08/08/2022 | 08:21



O EC São Bernardo foi a São Paulo enfrentar o Juventus, na Mooca, e saiu com uma derrota por 1 a 0. O resultado colocou o time do Grande ABC na lanterna do grupo 3 da Copa Paulista.

O gol do Moleque Travesso foi no segundo tempo, aos 20 minutos. Eduardo recebeu de Dudu e colocou a bola no canto do goleiro do Bernô.

O Juventus teve boas chances para ampliar o placar, mas os atletas do time paulistano desperdiçaram as oportunidades.

Com resultado, o Juventus subiu para a terceira posição com sete pontos. Para fechar a rodada, o São Caetano enfrenta o Oeste na próxima quarta-feira (10).

TABELA

Até aqui, o líder é o Oeste com nove pontos. A Portuguesa vem na sequência, também com nove pontos. Juventus é o terceiro com sete.

As três posições finais são de clubes do Grande ABC. São Caetano, sete pontos, Água Santa, também com sete pontos e, na lanterna, o EC São Bernardo com quatro pontos.

CLÁSSICO

Na sétima rodada da Copa Paulista, o EC São Bernardo encara o São Caetano no clássico do Grande ABC. O Juventus vai realizar o clássico dos imigrantes com a Portuguesa, no Canindé.

A primeira fase da Copa Paulista está dividida em três grupos. A melhor equipe até o momento é o Desportivo, de Porto Feliz, que lidera o grupo 2 com 16 pontos. No grupo 1, a liderança é ocupada pelo Marília com 15 pontos.