Grande ABC tem 928 vagas de emprego

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



08/08/2022 | 08:18



O Grande ABC soma 928 oportunidades de emprego nesta semana. A liderança é de São Caetano, com 548 vagas. Logo após estão São Bernardo (165), Diadema (59), Mauá (56), Ribeirão Pires (54) e Santo André (46).

A maioria de cargos de São Bernardo é de auxiliar de linha de produção (80). Depois para auxiliar de limpeza, fiscal de prevenção de perdas, ajudante de carga e descarga de mercadorias etc.

Em Diadema, 14 postos são direcionados para PCDs (Pessoas com Deficiência), como consultor de negócios e call center. As opções para servente de limpeza, operador de máquinas, motorista de caminhão, auxiliar de segurança eletrônica, entre outras possibilidades estão disponíveis em emprega.diadema.sp.gov.br/.

Entre as diversas funções disponíveis em Mauá estão auxiliar de estoque, mecânico de manutenção, operador de empilhadeira e serralheiro. O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) fica na Rua Jundiaí, 63, no Bairro da Matriz. Interessados devem comparecer com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

São 54 vagas em Ribeirão Pires, sendo 20 para repositor e 10 para vendedor porta a porta. Há também para motorista de caminhão/van, auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo PCD, entre outros. O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) funciona no Atende Fácil, à Avenida Capitão José Gallo, 55, no Centro. Funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

Santo André está com 20 postos para recepcionista. Há vagas de costureira, ajudante operacional, pedreiro, operador de empilhadeira, atendente de lanchonete, auxiliar contábil, eletricista etc.