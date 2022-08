Cidades iniciam hoje atualização vacinal de crianças e adolescentes

Municípios do Grande ABC iniciam hoje as campanhas nacionais contra a Poliomielite e de Multivacinação. Até o dia 9 de setembro, a população de 5 anos incompletos é público-alvo da imunização contra a paralisia infantil. Crianças e adolescentes de até 15 anos incompletos terão, neste período, a caderneta de vacinação atualizada.

As prefeituras de Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires já divulgaram o esquema de imunização. As doses das vacinas estão disponíveis na rede de atenção primária, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

A campanha para a atualização da caderneta de crianças e adolescentes, contempla a vacina BCG (contra a tuberculose), imunizantes contra as hepatites A e B, poliomielite (paralisia infantil) e rotavírus, a pentavalente (contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo hemófico b), além de doses contra a caxumba, febre amarela, sarampo, rubéola, varicela e HPV.

Em Santo André, as doses estarão disponíveis nas 33 UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessária a apresentação da carteirinha de vacinação, cartão do SUS ou documento da crianças ou adolescente que contenha o número do CPF.

A Prefeitura de Diadema realizará a aplicação das vacinas, também de segunda a sexta-feira, nas 20 unidades da Atenção Básica. Além de carteirinha de vacinação e documento com CPF, que pode ser o Cartão SUS, é necessário que a criança ou o adolescente estejam acompanhados com pessoa maior de 18 anos.

Em Ribeirão Pires, as 10 UBSs integram a campanha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Saúde de Mauá aplicará as vacinas das 9h às 16h nas 23 UBS da cidade. No período da campanha, a Prefeitura mauaense arrecadará alimentos para ação solidária.

Em todo o Estado, as campanhas terão Dia “D” de imunização, no sábado, 20 de agosto. Nesta data, as UBSs deverão funcionar, em horários estabelecidos pelas prefeituras, para reforçar a aplicação das doses. Em Mauá, além das unidades de saúde, haverá neste dia tenda de imunização instalada em frente à Estação de Trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

A Secretaria da Saúde do Estado informou que São Paulo conta com 9,1 milhão de crianças e adolescentes menores de 15 anos, público-alvo das campanhas, e ressalta que os responsáveis devem levá-los aos postos de vacinação com a caderneta para que se confira se a imunização está em dia.

“O programa de vacinação de São Paulo é um dos mais antigos do País e segue utilizando, há mais de 50 anos, vacinas seguras. É muito importante que os pais levem seus filhos, pois para muitas destas doenças, a vacinação é a única forma de prevenção”, explica a diretora de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde, Núbia de Araújo.