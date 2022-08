Estado inicia urbanização e entrega vicinal na região

da Redação



08/08/2022 | 00:01



O Governo de São Paulo iniciou ontem a primeira etapa das obras de urbanização do bairro Alvarenguinha, em São Bernardo. Cerca de 1,3 mil famílias que residem no assentamento serão beneficiadas. Em Mauá, com investimento de R$ 6,2 milhões, foi entregue a Estrada Ayrton Senna da Silva, que faz a ligação da Avenida Papa João XXIII ao bairro Jardim Silvia Maria. Também foram entregues 79 títulos de propriedade pelo Programa Cidade Legal.

"Hoje se inicia essa obra de urbanização e saneamento básico no Alvarenguinha. São mais de R$ 34 milhões investidos nessa primeira fase, numa transformação dessa região, com dignidade através do saneamento básico e a melhoria das condições de vida", disse Marcos Penido, secretário de Governo.

A obra de urbanização do núcleo Alvarenguinha será executada pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). O convênio, assinado em junho pela Companhia e pela Prefeitura de São Bernardo, prevê investimento de R$ 69,2 milhões. O loteamento fica em uma área de Proteção e Recuperação dos Mananciais, às margens da Represa Billings.

Em Mauá, foram entregues 79 títulos de propriedades de imóveis, regularizados pelo Programa Cidade Legal, para moradores dos núcleos Assentamento Precário Rua Eduardo Machado, no Jardim Zaira, Rua Brás Cubas, na Vila Independência, e Assentamento Precário Mário Magini, na Vila Magini. Do total de títulos, 49 foram entregues neste domingo e os demais conforme a liberação do cartório de registro de imóveis.

Também em visita a Mauá, Penido entregou a estrada vicinal Ayrton Senna da Silva. Os serviços foram realizados pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), com investimentos de R$ 6,2 milhões. As obras contemplam 4,8 km de via.