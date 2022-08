Gilberto Gil parabeniza Caetano Veloso: 'Mestre do meu caráter'

07/08/2022 | 20:19



Caetano Veloso comemorou seu aniversário de 80 anos neste domingo, 7. Um dos grandes nomes do tropicalismo e da música brasileira recebeu os parabéns de seu amigo de longa data, Gilberto Gil.

"Na música, na literatura, no cinema, na manifestação da sua visão de mundo, em tudo que fala e escreve, revela-se sua excepcionalidade. Pode ser excelente em qualquer campo de atividade intelectual ou artística a que decida se dedicar. No meu caso pessoal, já que a vida nos aproximou, ele tem sido um grande mestre na formação do meu caráter, do meu pensamento, do meu estilo. Devo a ele a melhoria constante da minha capacidade de me elevar e de me aprofundar", escreveu Gil, que destacou o "privilégio" de conhecê-lo, em seu Instagram.

Outros artistas também aproveitaram a data para dar os parabéns a Caetano Veloso. "Feliz aniversário, meu amigo! Muitos anos de vida, muita saúde e muito amor", escreveu Milton Nascimento.

Carlinhos Brown relembrou um vídeo ao lado do cantor, a quem destacou como "revolucionário mestre".

Regina Casé, por sua vez, compartilhou um longo texto exaltando o músico. "Ele me apresentou a Bahia que hoje é minha! Me deu seus amigos, sua família, seus amores, e eu lhe dei os meus. Hoje nossos filhos e netos nadam juntos nesse mar de amor. Não há gratidão que chegue!."