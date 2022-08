Flávio e Eduardo endossam campanha bolsonarista por Nobel da Economia a Guedes

07/08/2022 | 17:18



Uma campanha de grupos bolsonaristas para que o ministro Paulo Guedes receba o Prêmio Nobel de Economia ganhou o endosso do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ambos filhos do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao compartilhar no Twitter petição criada em plataforma de abaixo-assinados, Eduardo argumentou que Guedes obtém resultados positivos na economia, mesmo enfrentando a pandemia da covid-19 e a guerra da Ucrânia.

"Já tinha nome consolidado e estabilidade financeira, mas juntou-se a Bolsonaro e pegou o Brasil na sua pior crise política, ética e econômica de sua história. Some a isso 1 pandemia e 1 guerra. Ainda assim a economia só melhora", publicou o deputado em referência ao ministro. A campanha ganhou o reforço de Flávio, que usou um emoji de foguete decolando ao repostar a publicação do irmão.

A petição, que tem quase 9,3 mil assinaturas, diz que a indicação de Guedes ao Nobel de Economia é justa porque "não resta quaisquer dúvidas quanto ao gestor que melhor tem conseguido sucesso ao administrar uma economia em estresse".

Pouco efeito prático

A mobilização, no entanto, tem pouco efeito prático porque o ganhador do prêmio não é escolhido por voto popular. A seleção é realizada por membros da Academia Real de Ciências da Suécia, que avaliam uma lista de nomes indicados por medidas relevantes na economia.

O prêmio do ano passado foi concedido ao canadense David Card, ao americano Joshua D. Angrist e ao holandês Guido W. Imbens por um estudo sobre mercado de trabalho e inovações causais que impactam no crescimento econômico.