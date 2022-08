Negociadores estão otimistas sobre consenso para retomar acordo nuclear com o Irã

07/08/2022 | 16:31



Os principais negociadores destacados para reviver o acordo nuclear selado com o Irã em 2015 indicaram otimismo, neste domingo, sobre a possibilidade de alcançar um consenso para estabelecer limites de enriquecimento de urânio pelo país.

"Estamos a cinco minutos ou cinco segundos da linha de chegada", disse o embaixador russo Mikhail Ulyanov a repórteres do lado de fora do Palácio Coburg, em Viena, após quatro dias de conversas. Ulyanov informou que há três ou quatro pontos pendentes a serem resolvidos. "São (pontos) sensíveis, especialmente para iranianos e americanos", afirmou. "Não posso garantir, mas a impressão é que estamos nos movendo na direção certa", continuou.

O principal negociador da União Europeia, Enrique Mora, também disse que está "absolutamente" otimista em relação aos progressos das negociações até o momento.

"Estamos avançando e espero que concluamos as negociações logo", disse ele à imprensa iraniana.

Na última quinta-feira, negociadores do Irã, Estados Unidos e União Europeia retomaram conversas sobre o acordo nuclear, após meses de negociações paralisadas.

O colapso do acordo nuclear teve início em 2018 com a saída unilateral dos EUA, então governados pelo ex-presidente Donald Trump. Na época, Trump alegou que negociaria um acordo mais forte, o que não ocorreu. Um ano depois, o Irã começou a quebrar termos do acordo, operando centrífugas e aumentando rapidamente seu estoque de urânio enriquecido.

O país havia fechado o acordo nuclear em 2015 com EUA, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Rússia e China. Nele, concordou em limitar o enriquecimento de urânio, sob vigilância de inspetores da Organização das Nações Unidas (ONU), em troca da suspensão de sanções aplicadas ao país.