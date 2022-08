Thaila Ayla faz post emocionante falando sobre a perda do primeiro filho

07/08/2022 | 16:11



No último sábado, Thaila Ayala compartilhou um relato delicado de quanto ela foi hospitalizada para retirar o bebê morto de sua primeira gravidez, em fevereiro de 2021.

A postagem, que arrancou lágrimas dos seguidores da atriz, é um áudio enviado para a amiga Julia Faria, muito abalado ela explica o que aconteceu:

- Passando pra avisar que eu tô aqui na Perinatal. Não, não é pra parir um filho. Não foi dessa vez. Eu não tinha falado nada antes porque você me conhece, quando o bicho pega mesmo, eu vou pra dentro da concha, prefiro passar pelas coisas sozinha. Enfim, perdi o neném. Passei pelo pior inferno na vida. A gente achou que ia sair normal, e aí não saiu. Eu desmaiei de dor duas vezes, eu vomitei de dor sei lá quantas milhões de vezes.

Ainda no áudio, muito emocionada Thaila fala da dor física e psicológica de abortar o filho tão esperado:

- Ninguém te fala a dor do que é expelir. Quer dizer, eu achava que estava expelindo um mini feto. Parecia que ele estava bem no canal, tipo arregaçando tudo, enfim, era muita dor, muita dor. Morte súbita assim. Depois que me falaram que a dor de abortar assim é tipo a dor de um parto. Que ingrato, né? Você ter a dor de um parto só que perdendo um neném. Quanto sofrimento, pelo amor de Deus.

Chorando, a atriz explica o que houve em sua gestação:

- Meu neném tava nas trompas. Aí ao invés dele descer, ele subiu pro abdômen. Então eu tive esses desmaios, esses vômitos, era tanto do aborto quanto desse processo do bebê no abdômen. Tipo, ele tá lá boiando, em litros de sangue, um sangue sujo, que tá com meus órgãos. Então tô aqui no hospital, vou tomar uma anestesia geral, entrar no centro cirúrgico para tirar o bebê morto, no caso meu filho. O pior é que eu ainda tenho que ouvir da médica que talvez eu tenha que tirar a duas trompas, que eles iam testar lá na hora. Aí, enfim, só pra avisar que eu tô aqui e é isso, vai dar tudo certo.

No post, Thaila recebeu muito apoio de amigas famosas, como Taina Muller, que escreveu:

Ai Thayla, chorei, queria te dar um abraço agora. Sinto muito por essa perda

E Rafa Brites:

Verificado vontade de atravessae a tela e te dar um abraço.

Alguns meses depois, Thaila engravidou novamente e deu á luz ao filho Francisco.