Bruno Krupp recebe alta hospitalar e segue para presídio após atropelar e matar jovem

07/08/2022 | 15:11



Bruno Krupp atropelou um jovem de 16 anos de idade no Rio de Janeiro no dia 30 de julho. No último sábado, dia 6, ele deixou o Hospital Marcos Moraes, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde estava recebendo tratamento médico e seguiu para um presídio.

De acordo com a coluna da Fábia Oliveira, a ida de Bruno à unidade prisional é contraditória, já que o laudo do Hospital liberou o influenciador para cumprir prisão preventiva, mas o parecer de seu médico particular, Bruno Nogueira Teixeira, recomendava que ele fosse levado a uma UTI para continuar com tratamento hospitalar.

Por causa disso, o doutor Bruno Nogueira Teixeira será investigado pro fraude ideológica e fraude processual.

Recentemente, o modelo falou sobre o ocorrido:

- Gente, pelo amor de Deus, eu sou a última pessoa que queria que isso tivesse acontecido, pode ter certeza que eu queria que o pior tivesse acontecido comigo.