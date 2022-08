Britney Spears rebate declarações de ex- marido sobre sua relação com os dois filhos: Eu sou apenas humana e eu fiz o meu melhor

07/08/2022 | 15:10



Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Kevin Federline, ex-marido de Britney Spears, fez declarações polêmicas sobre a cantora e a relação dela com os filhos dos dois, Sean Preston, de 16 anos de idade e Jayden James de 15 anos de idade.

Além do atual marido de Britney que já se posicionou sobre a fala de Kevin, agora foi a vez da cantora de rebater as críticas.

Em sua conta do Instagram Britney Spears fez uma série de Stories, onde desabafou sobre as falas do ex:

Me entristece ouvir que meu ex-marido decidiu discutir o relacionamento entre mim e meus filhos. Como todos sabemos, criar meninos adolescentes nunca é fácil para ninguém. Me preocupa o fato de que a razão é o meu Instagram. Isso é de muito antes do Instagram. Eu dei a eles tudo. Apenas uma palavra: doloroso. Eu direi isso. Minha mãe me falou Você deve DAR eles ao pai deles. Eu estou compartilhando isso porque eu posso. Tenham um ótimo dia

E não acabou por ai, Britney ainda continuou sua resposta em uma postagem em seu feed, falando sobre sua tutela e o controle que foi exercido sobre ela durante 15 anos. Vale ressaltar que Federline apoiou a tutela e ainda criticou suas fotos sensuais no Instagram:

Além do que eu falei no meu story. Como a madrasta deles fala o que quer que esteja acontecendo fora deste lar não tem nada a ver com este lar. Eu gostaria de compartilhar que a porta para o lado de fora é um símbolo dos portões brancos que eu fui afastada por 15 anos, a tutela acabou há apenas 8 meses! Ser capaz de ter dinheiro do mundo de fora pela primeira vez é extremamente esclarecedor. Somos iguais agora? Lembre que os traumas e insultos que vêm com a fama e com essa indústria não afetam só a mim como também a meus filhos. Eu sou apenas humana e eu fiz o meu melhor. Eu honestamente gostaria de compartilhar meus dois centavos. Eu desafiadoramente gostaria que Federline assistisse BIG BOOTY VIDEO!! Outros artistas fizeram muito pior quando seus filhos eram muito jovens. Durante minha tutela eu fui controlada e monitorada por quase 15 anos. Eu precisava de permissão para apenas tomar um Tylenol! Eu deveria fazer muito mais do que topless na praia como um bebê! Eu não estou surpresa de que assim como minha família concederam suas entrevistas, eles também irão. Eu não estou nada surpresa com o comportamento e abordagem deles ao que eu tive que lidar.