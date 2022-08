Haaland estreia com dois gols e garante vitória do Manchester City no Inglês

07/08/2022 | 14:45



Com dois gols de Haaland, o Manchester City começou bem a disputa pelo tricampeonato do Campeonato Inglês ao vencer o West Ham, em Londres, por 2 a 0, neste domingo.

O norueguês foi o destaque da partida. Contratado por cerca de 60 milhões de euros em junho, junto ao Borussia Dortmund, da Alemanha, o jovem atacante de 22 anos, abriu o placar ainda no primeiro tempo de pênalti, que ele mesmo sofreu.

O segundo gol saiu aos 20 minutos da etapa final. Após receber um lançamento do belga De Bruyne, chutou com a perna esquerda. O técnico Pep Guardiola gostou da atuação do atacante e do entrosamento dele com os companheiros.

Ao final da primeira rodada quem lidera pelo saldo de gols é o Tottenham, que fez 4 a 1 no Southampton. O curioso ainda sobre a primeira rodada é que nenhum jogo acabou sem abertura de contagem. No total saíram 28 gols em 10 partidas.

Na próxima rodada, o City de Pep Guardiola, vai receber o Bournemouth no sábado. O West Ham vai jogar fora de casa e busca a sua primeira vitória diante do Nottingham Forest.

Mais cedo, o Leicester empatou com o Brentford por 2 a 2 após abrir 2 a 0 com gols de Castagne e Dewsbury-Hall. Toney e Dasilva fizeram para os visitantes.