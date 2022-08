Zagallo recebe alta hospitalar e vai para casa no Rio de Janeiro

07/08/2022 | 13:11



Como você já viu aqui no ESTRELANDO, Zagallo estava internado para tratar uma infecção respiratória. Felizmente, na manhã deste domingo, dia 7, ele recebeu alta hospitalar e poderá voltar para sua casa no Rio de Janeiro.

De acordo com o Esporte Espetacular, o ex-treinador reagiu bem ao tratamento imposto pelos médicos. Dessa forma, ele poderá celebrar o seu aniversário em casa, já que completa 91 anos de idade na próxima terça-feira, dia 9.

Recentemente, já haviam sido divulgadas informações de que o ex-jogador teria alta a qualquer momento.

Vale relembrar que Zagallo é o único jogador da história do futebol a ser tetracampeão da Copa do Mundo. Ele esteve no time durante as vitórias de 1958 e 1962.