Ludmilla decide adiar lançamento de Insônia, música gravada com Marília Mendonça; saiba o motivo

Da Redação



07/08/2022 | 13:10



Adiado! A cantora Ludmilla usou a sua conta no Twitter para contar que decidiu adiar o lançamento de Insônia, música gravada em parceria com Marília Mendonça.

Segundo ela, a decisão ocorreu em respeito à memoria da artista e o trabalho da equipe da rainha da sofrência em torno do EP Decretos Reais, que foi lançado no dia que Marília completaria 27 anos de idade.

Em respeito à memória da Marília Mendonça e todo o trabalho que está sendo feito pela equipe maravilhosa dela, em torno do EP Decretos Reais, vamos adiar o lançamento de Insônia, iniciou ela.

Lud também adiantou que está ansiosa para o público escutar a canção:

Estamos super empolgados pra vocês ouvirem essa faixa que eu, a Marilia e toda sua equipe, preparamos com tanto carinho.

E, encerrou, divulgando a data de lançamento:

A faixa será lançada, junto com todo o meu projeto Numanice 2, no final do mês de agosto. Enquanto isso, continuem curtindo e seguindo os decretos da nossa eterna rainha Marília. Em breve volto com novidades!