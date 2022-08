Charge - 07 de agosto de 2022

Seri

07/08/2022 | 12:16



Além de pagar os custos de abastecimento e da locação dos carros oficiais, agora os contribuintes de São Caetano também terão de arcar com a lavagem dos carros utilizados pelos vereadores. É o que está previsto em licitação programada para a próxima sexta-feira, às 10h, na sede da Câmara.

Pelo edital do pregão presencial nº 10/2022, o Legislativo pretende contratar empresa especializada neste serviço – possivelmente um lava-rápido – para realizar a limpeza dos automóveis no período de um ano. Serão, ainda segundo o documento ao qual o Diário teve acesso no Portal da Transparência da Câmara, 504 lavagens realizadas no período de 12 meses para os 21 carros modelo Ônix Plus 1.0 Sedan, que compõem a frota da Câmara. Isso significa que cada veículo poderá ser lavado, com recursos públicos, duas vezes ao mês. Além de um carro para cada um dos 19 vereadores, há veículos que são usados pelos setores administrativos da Casa Legislativa são-caetanense.